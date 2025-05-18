جامعة عين شمس وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان تدريبا ميدانيا لمتطوعي محاربة التعاطي

انطلقت فعاليات التدريب العملي والميداني لطلاب جامعة عين شمس المتطوعين، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المفاهيم المغلوطة حول قضية التعاطي والإدمان

أقيمت الفعاليات بحرم جامعة عين شمس تحت رعاية من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وبإشراف الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

يهدف هذا التدريب النوعي إلى تمكين الطلاب المتطوعين من مختلف كليات الجامعة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضية التعاطي والإدمان بين أقرانهم، وبالتالي المساهمة الفعالة في وقاية شباب الجامعة من الوقوع في براثن المخدرات.

يأتي هذا التعاون المثمر في إطار الشراكة المستمرة بين الصندوق والجامعات المصرية، وسعيًا نحو تفعيل دور الشباب في التصدي لظاهرة الإدمان. وقد سبق هذا التدريب الميداني سلسلة من الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة وورش عمل تدريبية مكثفة استهدفت تأهيل الطلاب المتطوعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية.



حضر فعاليات التدريب الدكتورة رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومنسقة البرامج الوقائية بالجامعة، بالإضافة إلى مشرفين طلابيين من إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

ويعكس هذا التدريب الميداني التزام جامعة عين شمس وصندوق مكافحة الإدمان بتنفيذ خطة مشتركة تستهدف استثمار طاقات الشباب وإشراكهم كعنصر فاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وبناء وعي مجتمعي سليم.

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