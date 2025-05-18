تفاصيل مشاركة رئيس الشيوخ فى برنامج بناء قدرات الشباب

شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، فعاليات البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات"، الذي نظمته المحكمة العربية للتحكيم خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، بمقر المحكمة في القاهرة، بمشاركة شباب اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى كلمته أن هذا البرنامج يأتي في إطار ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شباب مصر، وحرص القيادة السياسية المستمر على دعمهم وتمكينهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يُجسد رؤية الدولة في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات المعاصرة بفعالية واقتدار.

الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الحاضر

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الحاضر، وليسوا فقط أمل المستقبل، مثمنًا التفاعل الإيجابي والوعي الكبير الذي أبداه المشاركون في البرنامج، ومستوى الالتزام الذي عكس روحهم الوطنية واستعدادهم للمساهمة الفعالة في خدمة وطنهم.

الفرص الحقيقية أمام الشباب

ووجّه المستشار عبد الرازق خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما يبذله من جهود مخلصة لتوفير الفرص الحقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب هم من راهن عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارهم النواة الحقيقية لمستقبل مشرق لمصر.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين تكريما لجهودهم ومشاركتهم المتميزة.

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