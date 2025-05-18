محامو سوهاج والفيوم وقنا يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

امتنع محامو ثلاث محافظات في صعيد مصر، وهي سوهاج، الفيوم، وقنا، عن الحضور أمام محاكم الجنايات اليوم، في إضراب دعت إليه النقابة العامة للمحامين، احتجاجًا على القرار الصادر عن محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت بند "الخدمات المميكنة"، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون.

ويأتي هذا التحرك في إطار قرار جماعي صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، حيث تقرر الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه يتابع عن كثب سير عملية الإضراب من خلال غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها بالنقابة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرار الامتناع لضمان وحدة الصف المهني.

وأعلنت النقابة أنه سيتم إحالة أي محامٍ يخالف قرار الإضراب إلى التأديب، مع وقفه عن ممارسة المهنة وحرمانه من كافة الخدمات النقابية، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالتحرك النقابي.

وتوجهت النقابة بالشكر والتقدير إلى المحامين الذين التزموا بقرار الامتناع، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا مهنيًا للدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الحفاظ على مكانة المحامي وهيبة النقابة.

وأكدت النقابة أن فرض رسوم إضافية بهذا الشكل يمثل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، مطالبة بضرورة التراجع عن القرار وفتح حوار قانوني ومهني مع الجهات القضائية المعنية.

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