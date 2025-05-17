الوداد المغربي يستعد لمونديال الأندية بمواجهة عملاقين أوروبيين

أعلن نادي الوداد المغربي، مساء الجمعة، رسميًّا، إجراءه مباراتين وديتين إعداديتين وذلك أمام إشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 15 يونيو 2025.

ونشر الوداد، الذي أنهى سباق الدوري المغربي للمحترفين للموسم 2024 ـ 2025، في المركز الثالث، بيانًا على حساباته عبر منصات التواصل أنه تقرر رسميًّا إجراء مباراتين تحضيريتين الأولى يوم 27 مايو الجاري ضد إشبيلية الإسباني والثانية يوم 31 من الشهر ذاته ضد بورتو.

وبعد إنهاء سباق الدوري، يستأنف الوداد التدريبات، الإثنين القادم وتتواصل حتى نهاية الأسبوع قبل خوض أول ودية أمام الفريق الأندلسي.

ويلعب الوداد البيضاوي المغربي الدور الأول لـكأس العالم للأندية (15 يونيو ـ 13 يوليو 2025) في المجموعة السابعة مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

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