فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر استمرار عماد النحاس مديرا فنيا للفريق حتى نهاية مباراة فاركو الأربعاء بعد القادم على أن يتولى بعدها رسميا الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد المهمة مع جهازه المعاون الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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