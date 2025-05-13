اتصالات النواب توافق على مشروع الموازنة العامة للمعهد القومي للاتصالات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي على مشروع الموازنة الخاصة للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2025 2026، وذلك وفقا لما ورد من الحكومة.

مشروعات الموازنات الخاصة لكافة قطاعات الوزارة ومؤسساتها

وكشف النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة عن لقائه صباح اليوم بالدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال خلال اجتماع اللجنة إن الوزير أبدى اهتماما كبيرا بمشروعات الموازنات الخاصة لكافة قطاعات الوزارة ومؤسساتها.

الكوادر البشرية الشبابية

وأشاد بدوي بالجهد الكبير الذي يقوم به المعهد في كافة المجالات، وخاصة مجال التدريب والتأهيل للكوارد البشرية الشبابية لفتح المزيد من فرص العمل والتشغيل وقال بدوي إن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية هو القطاع والمؤسسة رقم واحد في منظومة وزارة الاتصالات التي تعمل في ملف التدريب والتأهيل للقيادات الشبابية والكوادر البشرية وهذا الجهد الكبير مقدر من الجميع فعلي مدار 10 سنوات هذا المعهد يعيش الآن مرحلة من أزهى مراحله وأزهى عصوره، ونحن كنواب وممثلي الشعب نفخر ونعترف بذلك ونقدر ونثمن هذا الجهد وهذا المعهد له دور كبير في منظومة التحول الرقمي والمنظومة التكنولوجية بشكل عام.

ملف الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد أن المعهد يستهدف ان يكون 36 بالمائة من عامة الشعب علي دراية بملف الذكاء الاصطناعي كما أن المعهد في مجال التدريب والتأهيل للكوادر البشرية قام بتدريب وتأهيل أكثر من 60 ألف شاب وفتاة كما يستهدف المركز استكمال إنشاء المقرات الخاصة بالمعهد في كافة محافظات الجمهورية بحيث يكون مع نهاية العام المالي الحالي هناك مقرات في 26 محافظة.

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