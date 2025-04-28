الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة القتل الخطأ في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس سائق سيارة بتهمة صدم سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة الشرابية، مما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات له.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والاضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنح الشرابية منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية النيابة العامة

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