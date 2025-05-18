الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

حقيقة عروض الخليج لشراء حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

قال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم تصله أي عروض خليجية للحصول على خدمات حسين الشحات لاعب الفريق نافيا وجود أي عروض إماراتية أو سعودية في الوقت الحالي. 

وأوضح المصدر إن النادي يغلق الباب حاليا أمام أي عروض قد تصل لاعبي الأهلي في ظل التركيز على منافسات الدوري وأيضا ارتباط الفريق بمنافسات كأس العالم للأندية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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