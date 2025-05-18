الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس

إدارة الإشارة للقوات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول

وقع كلًا من اللواء هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة السويس.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030. 

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الاتصالات والمعلومات بمحافظة السويس وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة تماشيًا مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمي الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

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الخدمات المقدمة للمواطنين التنمية المستدامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جوده الخدمات رؤية مصر 2030

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