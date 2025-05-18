مؤلفات عربية وعالمية ومعرض تشكيلى لطلاب 5 فصول لمواهب الأوبرا بالإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وذلك في الثامنة مساء غد الإثنين ١٩ مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وبإشراف فني للدكتورة هدى حسنى.

ويشارك فى الحفل طلاب 5 فصول هى فصل البيانو تدريب محمود عمرو مراد ويتضمن برنامجه عدد من أشهر المؤلفات العالمية منها مينوت لـ باخ، نشيد الفرح - من اجل اليز لـ بيتهوفن، فالس لـ تشايكوفسكي وغيرها.. أداء مينا رامى، قاضى محمد، ماريا مينا، ريبيكا مينا، كيرلس بيشوي، فيروز حسام، جوليا جورج، كاميليا رامى.

كما يؤدى فصل البيانو تدريب عدوب عز الدين مقتطفات عربية وغربية من أعمال كبار المؤلفين منها الأنشودة لـ كباليفسكى، فالس لـ شوبان، ليلة القبض علي فاطمة لـ عمر خيرت وغيرها.. أداء يمنى مجدى، محمد الشيخ، مازن هديه، جني نوار.

ويقدم فصل الغناء العربى كورال مواهب أوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة علي البيانو للدكتور محمد حسنى مختارات من الألحان العربية منها من غير ليه، غنيلى شوية، كل ده كان ليه، بتلومونى ليه، لولا الملامة، أنا هنا يا أبن الحلال، يا حلاوة الدنيا ومنوعات على مقام الكرد لسيد درويش.. أداء أسماء حمدى، أحمد مرسى، شيماء محمد، نور محمد، أسماء خميس، مروة إبراهيم، لوجين محمد وأمير فيصل.

أما فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام يقدم باقة من الأعمال الغنائية الشهيرة إحكى يا شهرزاد، إن راح منك يا عين، آه يالالى، علي الضحكاية، كلمة حلوة وكلمتين، الجيرة والعشرة، لكل عاشق وطن، عاوز أروح، قلبى يا غاوي وغيرها.. أداء مريم طارق، آية سعيد، كريم، محمد، شوكت، عبد المقصود، إبراهيم، محمد عبد المقصود، دينا محمد، مريم عبد الملاك، هبة احمد، شوكت ابراهيم، نور محمد، حسين نبيل، فاطمة محمد ، منة محمد، نور التوني، فاطمه، مها محمد، اروى ثروت، مارينا يعقوب، رانسى محمد، جنة يوسف، جاسمين طارق.

بالإضافة إلى معرض للأعمال التشكيلية التى تتناول موضوعات متعددة منفذة بخامات مختلفة من نتاج فصل الرسم تدريب الدكتورة داليا فؤاد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

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