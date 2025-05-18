الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مخزن رخام بالزيتون والنيابة تستدعي المالك

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائي لمخزن رخام نشب به حريق بجوار مستشفى الحلمية دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله.


حريق مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن رخام يقع بقطعة أرض خالية بجوار مستشفى الحلمية، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المعمل الجنائي مستشفى الحلمية حريق مخزن غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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