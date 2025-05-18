الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الأشعة تحسم موعد عودة رامي ربيعة لتدريبات الأهلي

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي، فيتو

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي، لأشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في عضلة السمانة، وهي الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق الأخيرة، وأيضا مباريات بطولة الدوري، حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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