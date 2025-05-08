علاقة حب وهمية السر، كيف نفذت عصابة سرقة سائق في النزهة الجريمة؟

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تتزعمه فتاة بتهمة التعدي علي سائق وسرقته بالإكراه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتحويل مبالغ مالية تحت التهديد 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت الفتاة في اعترافاتها أمام النيابة أنها تعرفت علي المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدعته بالحب والغرام حتي أوقعته في شباكها، ونجحت في استدراجه إلي حيث تنفذ جريمتها بالاشتراك مع عاطلين.



وأضاف المتهمان شريكي الفتاة أن الأخيرة وضعت خطة سرقة أموال المجني عليه بعد خداعه، بأنهما أقاربها وسيقتلاه ثأرا لشرفهما، ما لم يحول لهم مبلغا ماليا وهو الأمر الذي رضخ له الأخير خوفا علي حياته.



وأشار المتهمون إلى أنهم اجبروا المجني عليه تحت الضرب والتهديد بالقتل علي توقيع ايصالات أمانة لمنعه من الإبلاغ بالواقعة.



وكان قد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سائق يعمل بإحدى الشركات، يفيد بتعرضه للاعتداء خلال مقابلته فتاة بدائرة القسم، حيث فوجئ بشخصين يظهران مدّعين أنهما أقاربها، وقاما بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، فضلًا عن إجباره على تحويل مبلغ مالي عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال باستخدام هاتفه، ثم فروا من المكان

بتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجناة وضبطهم بمحافظة القليوبية، وتبين أنهم 3 متهمين، بينهم الفتاة المستخدمة في الاستدراج، وتم العثور بحوزتهم على إيصالات الأمانة الموقعة والهاتف المحمول المستخدم في تحويل المبلغ.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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