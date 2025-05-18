الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

دي ماريا يعلن رسميا الرحيل عن بنفيكا البرتغالي

دي ماريا
دي ماريا

أعلن المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رحيله عن بنفيكا عقب انتهاء الدوري البرتغالي، الذي توج به سبورتنج، بينما حل "النسور" في الوصافة، وذلك قبل مشاركة بنفيكا في مونديال الأندية 2025.

وأشار صاحب الـ 37 عامًا في رسالة عبر حسابه على إنستجرام، أن هذه ليست النتيجة التي رغبوا بها، وقال: "لقد عملنا بجد لتحقيق هدفنا، يؤلمني كثيرًا أن أنهي الموسم بهذه الطريقة بعد عام طويل. كانت هذه آخر مباراة لي في الدوري بهذا القميص، وأنا فخور بأنني تمكنت من ارتدائه مرة أخرى".

وواصل المهاجم الأرجنتيني بأنه لا تزال هناك "مباراة نهائية" تنتظرهم اليوم الأحد، في إشارة إلى كأس البرتغال، التي سينافس عليها بنفيكا أمام سبورتنج.

وقال دي ماريا في رسالته، التي أرفقها بصورة له وهو يلوح للجماهير "سنذهب بكل حماسة وفرحة سعيًا لتحقيق الفوز. معًا دائمًا. شكرًا لدعمكم يا جماهير بنفيكا".

وانضم لاعب ريال مدريد الأسبق إلى بنفيكا في يوليو 2023 قادمًا من يوفنتوس، وخلال موسمه الذي انتهى  مع "النسور"، عانى من الإصابات وغاب عن عدة مباريات.

وقبل انضمامه إلى يوفنتوس، دافع دي ماريا عن قمصان العديد من الفرق الكبرى مثل باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، حيث لعب من عام 2010 حتى عام 2014.

وتوج دي ماريا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في قطر 2022، ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وفاز بالميدالية الذهبية الأولميبية، بالإضافة إلى تتويجه بالدوري الإسباني مرة والفرنسي خمس مرات والبرتغالي مرة واحدة.

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دي ماريا بنفيكا الدوري البرتغالي مونديال الأندية

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