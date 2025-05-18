اعترافات المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في الجيزة

قررت نيابة الجيزة حجز 3 متهمين 24 ساعة على ذمة التحريات، على خلفية اتهامهم باحتجاز عامل داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد، بدعوى استيلائه على مبلغ 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين – وهم مهندس ديكور، وابنه، وصديق له – اعترفوا بتفاصيل الواقعة، مؤكدين أنهم استدرجوا المجني عليه إلى شقة أحدهم، واحتجزوه لمدة ساعات، وأجبروه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة مقابل المبلغ الذي اتهموه بالحصول عليه دون وجه حق.

وقال المتهم الرئيسي في اعترافاته: "كنا عايزين نرجع فلوسنا، وكلمناه كذا مرة ومعبرناش، فقررنا ناخد حقنا بإيدينا"، بينما أقر الآخرون بمشاركتهم في الواقعة وقيامهم بمنع المجني عليه من الخروج لحين توقيعه على الإيصالات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتعرضه للاحتجاز داخل شقة، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية، نجحت في تحرير المجني عليه وضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن المتهمين الثلاثة.

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