النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب غرقا بترعة الدهشورية بالجيزة

طلبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب مصرع شاب غرقا في ترعة الدهشورية بقرية أبو رواش التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بعد نقل الجثمان إلى مستشفى العياط ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب في مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته، حيث تبين أن الشاب يبلغ من العمر 16 عامًا.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان عدم وجود أي آثار عنف أو إصابات ظاهرية، مما يرجح فرضية الغرق العرضي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتقرر التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط لحين ورود تقرير الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.