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حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب غرقا بترعة الدهشورية بالجيزة

غرق شاب
غرق شاب

طلبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب مصرع شاب غرقا في ترعة الدهشورية بقرية أبو رواش التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بعد نقل الجثمان إلى مستشفى العياط ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب في مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته، حيث تبين أن الشاب يبلغ من العمر 16 عامًا.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان عدم وجود أي آثار عنف أو إصابات ظاهرية، مما يرجح فرضية الغرق العرضي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتقرر التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط لحين ورود تقرير الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الجيزة العياط

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