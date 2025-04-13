الأحد 13 أبريل 2025
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وقفة احتجاجية للمحامين بالشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية ( فيديو وصور)

وقفة للمحامين بالشرقية،
وقفة للمحامين بالشرقية، فيتو

نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الشرقية مساء اليوم الأحد وقفة احتجاجية،امام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

٤ قرارات تصعيدية من المحامين على خلفية أزمة زيادة الرسوم القضائية

قرارات نقابة المحامين 

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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وقفة لنقابة المحامين بالشرقية،فيتو 

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، الثلاثاء الماضي وصدر عنه مجموعة من القرارات الحاسمة التي تترجم موقف المحامين الرافض لأي زيادة على الرسوم القضائية.
وقفة احتجاجية بالمحاكم الابتدائية

تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الموافق 13 أبريل بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

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وقفة لنقابة المحامين بالشرقية،فيتو١

الامتناع عن توريد الرسوم القضائية لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل.

يعقب ذلك اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، وفقًا لما ستسفر عنه تطورات الأزمة وأثر تلك الإجراءات.
حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة من قبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.

وكان  عبد الحليم علام،  نقيب المحامين، قال في وقت سابق، إن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا،  ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.

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وقفة لنقابة المحامين بالشرقية،فيتو٢

الرسوم القضائية 
وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

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وقفة لنقابة المحامين بالشرقية،فيتو٣

وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

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