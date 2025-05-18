الأحد 18 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ريح السموم ومسرحيات أخرى، أحدث إصدارات سلسلة "آفاق عالمية" بقصور الثقافة

كتاب ريح السموم ومسرحيات
كتاب ريح السموم ومسرحيات أخرى

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن سلسلة "آفاق عالمية"، كتابا جديدا بعنوان "ريح السموم ومسرحيات أخرى"، لنخبة من الكتاب، ترجمة وتقديم عبد السلام إبراهيم، ويضم 22 نصا مسرحيا قصيرا مترجما عن اللغة الإنجليزية.

كتاب ريح السموم ومسرحيات أخرى 

يتناول الكتاب الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مجموعة متميزة من النصوص التي تعكس القيمة التنويرية للمسرح الغربي الحديث، حيث تنطلق من تجارب إنسانية عميقة تعبّر عن قضايا نفسية واجتماعية معاصرة، وتستفيد من التراث المسرحي في صياغات تجريبية جديدة، تُبرز اختلافات الهوية والأنثربولوجيا والواقع السياسي المتغير.

سلسلة آفاق عالمية 

سلسلة "آفاق عالمية" إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتصدر السلسلة برئاسة تحرير د. أنور إبراهيم.

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سلسلة افاق عالمية كتاب ريح السموم ومسرحيات أخرى قصور الثقافة

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