الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر عدم حضور الاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد بين رابطة الأندية وعدد من ممثلي أندية الدوري الممتاز، اعتراضًا على السياسات المتبعة من جانب مسؤولي الرابطة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك، وبنسبة كبيرة، يتجه أيضًا لعدم المشاركة في اجتماع اتحاد الكرة المقرر يوم 20 مايو الجاري، وذلك في ظل حالة الغضب الشديد داخل القلعة البيضاء بسبب ما يعتبره المجلس “تجاهلًا واضحًا للعدالة ومجاملات فجّة تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك لا يرون جدوى من حضور اجتماعات وصفها بأنها “صورية وغير مجدية”، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”الظلم الواضح وغياب الحياد” في إدارة المسابقات، مؤكدًا أن الابتعاد عن مثل هذه الاجتماعات أصبح هو القرار الأنسب في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الموقف بعد القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها مسابقة الدوري مؤخرًا، والتي اعتبرها مسؤولو الزمالك غير منصفة، وكان لها تأثير مباشر على مسيرة الفريق في البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع رابطة الأندية اجتماع اتحاد الكرة السياسات المتبعة الزمالك الدوري الممتاز أندية الدورى الممتاز مجلس إدارة النادي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يقترب من حصد لقب الدوري.. جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس.. وسابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

ضوابط تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية وانخفاض الليمون في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

راندا البحيري تتصالح مع طليقها في قضية السب والقذف

القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم قانون العلاوة للموظفين

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية في القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية