الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

النحاس يبدأ استطلاع فاركو قبل جولة الحسم

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس دراسة فريق فاركو استعدادا لجولة الحسم في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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الأهلي الأهلي وفاركو عماد النحاس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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