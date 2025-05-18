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لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، رابط الحصول على أرقام الجلوس بالصورة من قطاع المعاهد

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025 وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ29 من مايو الجاري، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025 بالصورة 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على أرقام الجلوس من خلال هذا الرابط 

وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما صرح فضيلة الشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب، والخريجين، بأنه تم اليوم إتاحة أرقام الجلوس الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الإلكتروني للطلاب SIS، كما أضاف  سيد عبد العاطي، مدير إدارة شؤون الامتحانات، أن هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يمكن للطالب طباعة رقم الجلوس عن طريق هذه الخدمة. 

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