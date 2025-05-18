الزمالك يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة بتروجت في الدوري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، دفعة قوية قبل مواجهة بتروجت المقبلة، بعد تأكد جاهزية الثنائي محمد شحاتة والمغربي صلاح مصدق للمشاركة في اللقاء، المقرر يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد شحاتة قد عانى في الأيام الماضية من آلام في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، قبل أن يتماثل للشفاء بشكل تام ويشارك في التدريبات الجماعية دون شكوى.

وفي السياق ذاته، تجاوز المغربي صلاح مصدق إصابته بكدمة قوية في كاحل القدم، تعرض لها خلال أحد تدريبات الفريق، حيث خضع لجلسات علاجية مكثفة قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على اللاعبين في مواجهة بتروجت المرتقبة، خاصة في ظل رغبة الفريق في مواصلة الانتصارات وتعزيز موقفه في جدول المرحلة النهائية من الدوري، وسط منافسة قوية على مراكز المقدمة.

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