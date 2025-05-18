الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

انطلاق التقييمات النهائية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

تلاميذ الصفين الأول
تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى

تبدأ المدارس اليوم الأحد، في عقد التقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، والذي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقه من اليوم وحتى الخميس 22 مايو 2025.

ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 لكلٍّ من الصف الأول والثاني الابتدائي.

وأرسلت الإدارة المركزية  للتعليم الابتدائي، خطابًا رسميًّا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الابتدائي.

وكيل تعليم دمياط يتابع تقييمات الطلاب والحضور بالمدارس

تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ينتهون غدا من التقييمات المبدئية

مواعيد تقييمات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي

 وطبقًا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ عند تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الثاني وفق ما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري يتم الآتي:

1- (يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية"). 

2- مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم: 
3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
4-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.
5- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

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الثاني الابتدائي الصفين الأول والثاني الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم

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