حملة مرورية بالغربية لمتابعة تعريفة الركوب بخطوط السنطة (صور)

شنت إدارة مرور السنطة اليوم حملة مرورية مكثفة لمتابعة تعريفة الركوب بخط سير "الجميزة – طنطا" و"ميت حواي – طنطا".

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات المرورية على مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

تكثيف الحملات المرورية على مواقف السيارات

ترأس الحملة المقدم حسين أبو ليمون، رئيس وحدة مرور السنطة، حيث تم استيقاف عدد من السيارات الميكروباص العاملة على هذه الخطوط، وتم سؤال الركاب عن قيمة الأجرة التي تم تحصيلها منهم، في إطار التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة رسميًّا.

وأسفرت الحملة عن سحب عدد من الرخص من سائقين خالفوا التعليمات، وقاموا بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت إدارة مرور الغربية استمرار حملاتها اليومية على كافة الخطوط والمواقف لضبط المخالفين وضمان التزام الجميع بالتعريفة المقررة خدمةً للمواطنين.

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