بن غفير يهدد بالاستقالة ويطالب نتنياهو بإعادة فريق المفاوضات من الدوحة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن احتمال انسحابه من الحكومة بسبب صفقة التبادل: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف الخطوط الحمر وأتمنى ألا نصل إليها.

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

وزعم بن غفير أن الصفقة التي نسمع عنها خطأ فادح، داعيا نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من الدوحة وبدء عملية واسعة بغزة.

وبالأمس السبت كشفت قناة "كان" العبرية في تقرير لها، تفاصيل الاتفاق الجاري التفاوض عليه حاليا بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قناة عبرية تنشر تفاصيل اتفاق قيد التفاوض بين تل أبيب وحماس

وجاء في تقرير القناة الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الجديدة للصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق النار لمدة شهرين.

وأكدت القناة الإسرائيلية أنه في بداية الصفقة يتم إطلاق سراح عشرة رهائن على الفور دفعة واحدة، وفي اليوم العاشر من الاتفاق تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين بحوزتها أحياء كانوا أو أمواتا.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: إن هناك زخما في المحادثات، ومن المحتمل حدوث اختراق خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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