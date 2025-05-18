الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطفلة في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بطفلة في إحدى الحدائق بمنطقة مدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيق. 

وقال المتهم إنه كان يلاعب الطفلة، ويقول لها كلام مغازلة على سبيل المداعبة، ولم يكن يتحرش بها.

وأضاف أنه فوجئ بصراخ الطفلة، ثم ذهبت وأحضرت والدها الذي اتهمه بالتحرش بابنته، فدافع عن نفسه، قائلا: “محصلش ومعملتش أي حاجة للبنت عيب”.

 تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بطفلة في إحدى الحدائق

البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من موظف يتهم عاطل بالتحرش بابنته التي تبلغ من العمر 10سنوات، أثناء لهوها بإحدى الحدائق بدائرة القسم.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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