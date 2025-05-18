شبح الانسحاب يهدد فيلمين في سباق شباك التذاكر بسبب ضعف الإيرادات

يشهد شباك التذاكر حاليًا منافسة محتدمة بين نحو 6 أفلام سينمائية تتسابق على كعكة الإيرادات، إلا أن السباق لا يبدو متكافئًا، حيث يواجه فيلمين من بين هذه الأعمال شبح الانسحاب من دور العرض السينمائي، بسبب ضعف الإيرادات اليومية التي تحققها.

"فار بـ7 أرواح".. آخر أعمال الراحل سليمان عيد يواجه مأزقًا

يأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم "فار بـ7 أرواح"، الذي يُعد آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته، ويبدو أن الحظ لم يحالف الفيلم رغم طابعه الكوميدي واعتماده على البطولة الجماعية.

وحقق الفيلم إيرادات هزيلة بلغت 3 آلاف جنيه فقط في شباك التذاكر يوم الأحد الماضي، وهو رقم لا يعكس حجم الأسماء المشاركة في العمل أو طبيعته الجماهيرية، مما يهدد بشكل فعلي بسحب الفيلم من دور العرض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب طرح مجموعة من الأفلام الجديدة خلال الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم أكثر من 22 نجمًا، منهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، محمد لطفى، علاء مرسي، ومصطفى عنبة. الفيلم من تأليف محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

"استنساخ".. عودة سامح حسين لا تقنع الجمهور

أما الفيلم الثاني المهدد بالانسحاب فهو "استنساخ"، الذي يمثل عودة الفنان سامح حسين إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات ورغم طبيعته المختلفة التي تمزج بين الغموض والتشويق، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح المتوقع، حيث سجل إيرادات قدرها 8 آلاف جنيه فقط يوم الأحد الماضي.

وتدور أحداث "استنساخ" حول تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الإنسان، في إطار من التشويق والإثارة، ويعتبر تجربة جديدة ومغايرة تمامًا لما اعتاده جمهور سامح حسين من أعمال كوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة هبة مجدي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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