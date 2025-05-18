الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شبح الانسحاب يهدد فيلمين في سباق شباك التذاكر بسبب ضعف الإيرادات

سامح حسين
سامح حسين

يشهد شباك التذاكر حاليًا منافسة محتدمة بين نحو 6 أفلام سينمائية تتسابق على كعكة الإيرادات، إلا أن السباق لا يبدو متكافئًا، حيث يواجه فيلمين من بين هذه الأعمال شبح الانسحاب من دور العرض السينمائي، بسبب ضعف الإيرادات اليومية التي تحققها.

"فار بـ7 أرواح".. آخر أعمال الراحل سليمان عيد يواجه مأزقًا

يأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم "فار بـ7 أرواح"، الذي يُعد آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته، ويبدو أن الحظ لم يحالف الفيلم رغم طابعه الكوميدي واعتماده على البطولة الجماعية.

وحقق الفيلم إيرادات هزيلة بلغت 3 آلاف جنيه فقط في شباك التذاكر يوم الأحد الماضي، وهو رقم لا يعكس حجم الأسماء المشاركة في العمل أو طبيعته الجماهيرية، مما يهدد بشكل فعلي بسحب الفيلم من دور العرض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب طرح مجموعة من الأفلام الجديدة خلال الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم أكثر من 22 نجمًا، منهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، محمد لطفى، علاء مرسي، ومصطفى عنبة. الفيلم من تأليف محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

"استنساخ".. عودة سامح حسين لا تقنع الجمهور

أما الفيلم الثاني المهدد بالانسحاب فهو "استنساخ"، الذي يمثل عودة الفنان سامح حسين إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات ورغم طبيعته المختلفة التي تمزج بين الغموض والتشويق، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح المتوقع، حيث سجل إيرادات قدرها 8 آلاف جنيه فقط يوم الأحد الماضي.

وتدور أحداث "استنساخ" حول تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الإنسان، في إطار من التشويق والإثارة، ويعتبر تجربة جديدة ومغايرة تمامًا لما اعتاده جمهور سامح حسين من أعمال كوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة هبة مجدي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سامح حسين استنساخ فار ب7 أرواح سليمان عيد اخبار الفن

مواد متعلقة

رقم صادم لفيلم سامح حسين أمس

الأكثر قراءة

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية