ضبط ورشة مستحضرات تجميل بدون ترخيص فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية



حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و خالد عوض مفتش الادارة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بحملات.

و قد أسفرت نتائج الحملات عن ضبط ورشة مستحضرات تجميل بدون ترخيص و تم التحفظ على الاتى الاصناف والكميات الآتية ١ خلاط لخلط المنتجات واربعة مكبس يدوى بلاشر و١ ماكينة تعبئة liquid بلاشر و٦٠ جوال بودرة تلك × ٢٥ كجم غير مدون عليها بيانات و٢٠ علبة طلاء اظافر × ١ كجم متعدد الالوان و٥ جوال اكسيد حديد الوان مختلفة × ٢٥ كجم و٢ برميل صدف الوان مختلفة × ٢٥ كجم و١٤ كيس اكسيد حديد × ١ كجم و٤ برميل هاى لايتر × ١٠ كجم و٣ برميل بلاشر × ١٠ كجم و٣٠ سبت بلاستيك يحتوى على منتج تحت التعبئة و٣ برميل غراء × ٢٠ كجم و١١ كرتونة ورقية × ٢٤ علبة × ٢٤ قطعة منتجات نهائية اصناف والوان مختلفة



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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