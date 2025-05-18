الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد من نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق في تلك المناطق.

كما أعلنت الهيئة عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

ويأتي ذلك في إطار انكسار الموجة الحارة التي سيطرت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 - الصغرى 21

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 - الصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 41 - الصغرى 27

شمال الصعيد: العظمى 42 - الصغرى 25

جنوب الصعيد: العظمى 47 - الصغرى 29

وأوضحت هيئة الأرصاد أن فصل الربيع يشهد عادة تقلبات جوية حادة وسريعة، نتيجة تأثير المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء، والتي يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة تعرف برياح الخماسين. وتؤدي هذه الظواهر إلى موجات شديدة الحرارة يتبعها انخفاض حاد في درجات الحرارة، مع احتمالية تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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