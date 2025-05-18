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رياضة

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو
مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب أفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة. 

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