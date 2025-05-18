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أخبار مصر

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

الملاحة البحرية،
الملاحة البحرية، فيتو
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حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5متر.

 

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاحد 18-5-2025

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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