أهلي جدة يضرب الخلود برباعية في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة على نظيره الخلود بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

أهداف مباراة الأهلي ضد الخلود

سجل رباعية الأهلي كل من: فراس البريكان، رياض محرز، سميحان النابت، إيفان توني في الدقائق 47، 66 ،77 و86.

فيما جاء هدف الخلود عن طريق ماتيو دامس لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.

تشكيل الأهلي ضد الخلود

في حراسة المرمى: الصانبي

في خط الدفاع: دامس – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد

في خط الوسط: زياد الجهني – اليكساندر – جابري فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان – إيفان توني

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة جمعها النادي الجداوي من 32 مباراة.

غيابات الأهلي عن مباراة الخلود

وشهدت قائمة الأهلي العديد من الغيابات الهامة لأسباب مختلفة، جاء على رأسها الجناح البرازيلي، جالينو، لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى قائد الفريق، فرانك كيسي، الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

أجانب الأهلي ضد الخلود في الدوري السعودي

وتواجد في قائمة الراقي عدد من الأجانب على رأسهم الثنائي رياض محرز وإيفان توني، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع ميريح ديميرال وروجر إيبانيز، علاوة على لاعب الوسط ألكساندر - فرانك كيسي – إيفان توني.

كما تشهد القائمة أيضًا تواجد الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، ولاعب الوسط الشاب، جابري فيجا، بينما جاء المقعد الأجنبي الثامن، للعائد من الإصابة ماتيو دامس.

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