السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التربية والتعليم تنشر نموذج امتحان البوكلت في الـ math للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية،فيتو
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلتها نشر نماذج امتحان البوكليت في مادة الجبر والاحتمال بالإنجليزية (math)، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز. 

 

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

وأكدت "مدير المديرية" أن الهدف الأساسي من نشر نماذج البوكليت هو  تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وتعزيز قدراتهم  على تنظيم الوقت والحل.

 ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي يتم تطبيقه، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة عن أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهاده الاعداديه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نظام البوكليت

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه فى مدينة 15 مايو

جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية