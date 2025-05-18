صحة قنا تعلق على الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن المستشفى العام

تابعت مديرية الشؤون الصحية بقنا باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو مصور يُظهر بعض الشكاوى الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام.

وفي هذا الإطار وجّه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، فورًا بتشكيل لجنة موسعة ضمت وكيلة المديرية، ومدير إدارة الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الكلى الصناعي، إلى جانب ممثلين عن إدارة التفتيش الفني والتمريض، وذلك للإنتقال الفوري إلى المستشفى ومراجعة الوضع على أرض الواقع.

لجنة لكشف حقيقة الفيديو المتداول في قنا

وقد قامت اللجنة بتفقد الوحدة بشكل شامل، وتم الوقوف على كافة أوجه القصور، مع التأكيد على إحالة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو إهماله إلى التحقيق الفوري، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد مديرية الصحة بقنا حرصها التام على ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وعدم التهاون مع أي خلل إداري أو طبي يمُس سلامة المرضى أو كرامتهم، كما تشدد على أن الرقابة والمتابعة الميدانية مستمرة في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، في سبيل تطوير الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وتُهيب المديرية بجميع المواطنين وذويهم عدم التردد في التواصل المباشر مع المديرية من خلال القنوات الرسمية، للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائمًا لتلقي أي بلاغات يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة.

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