الأحد 18 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إجازة يومان لأسرة فيلم صقر وكناريا من التصوير

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

حصلت أسرة فيلم صقر وكناريا على إجازة يومين من التصوير بسبب معاينة أماكن التصوير، المقرر أن يتم التصوير بها خلال الفترة المقبلة.

 

فيلم صقر وكناريا

 

فيلم «صقر وكناريا» من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

 

وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

 

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.  

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

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محمد إمام صقر وكناريا يارا السكري اخبار الفن

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