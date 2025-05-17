السجن 5 سنوات لعامل بتهمة قتل زوجته الثانية في شهر العسل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، بعدما أدانته بالاعتداء على زوجته الثانية بالضرب حتى الموت، في واقعة مأساوية وقعت بعد زواجهما بأيام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "صدام. م" أقدم على قتل زوجته المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، نتيجة خلافات متكررة بينهما، حيث انهال عليها ضربا مبرحا، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصاباتها بعد أربعة أيام من نقلها إلى المستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تزوج من المجني عليها في يناير 2025 عقب طلاقه من زوجته الأولى، ووقع خلاف بينهما بسبب اتهامه لها بالتقصير في رعاية أطفاله، فاعتدى عليها بالضرب في وجهها وجسدها.

وأسفرت مناظرة الجثة عن وجود كدمات وسحجات متفرقة بالوجه والعنق والذراعين والكتفين، وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن نزيف على سطح المخ جراء إصابة شديدة بالرأس، نتيجة تعرضها لعنف جنائي باستخدام جسم صلب.

وبعد تعديل قيد ووصف الاتهام من "قتل مع سبق الإصرار والترصد" إلى "ضرب أفضى إلى الموت"، قررت المحكمة إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن خمس سنوات، في واحدة من أكثر القضايا المأساوية التي تسلط الضوء على عنف الأزواج داخل البيوت.

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