إجراءات وشروط توثيق الهبة في الشكل القانوني بمكاتب الشهر العقاري

في إطار تنظيم المعاملات العقارية وتوثيقها بشكل رسمي يضمن الحقوق لجميع الأطراف، يبرز إجراء إشهار الهبة كأحد الوسائل القانونية التي تلجأ إليها العديد من الأسر والأفراد لنقل الملكية بشكل واضح ورسمي.

ويُعد إشهار الهبة في الشكل الرسمي من الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث يُمكن لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين التقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة، وذلك وفق نموذج طلب مخصص يمكن تحميله عبر القنوات الرسمية.

ما هي الهبة؟

الهبة هي عقد قانوني بموجبه ينقل الواهب ملكية شيء معين إلى الموهوب له دون مقابل، ويُشترط في ذلك أن يتم توثيقها بشكل رسمي لضمان صحتها وفعاليتها القانونية.

إجراءات الطلب

للتقدم بطلب إشهار الهبة، يجب إرفاق المستندات التالية:

سند ملكية الواهب – لإثبات حق التصرف في المال أو العقار.

كشف رسمي جرد حالي – يوضح وضع العقار بالتفصيل.

شهادة بعدم وجود مخالفات في المباني صادرة من الحي أو جهاز المدينة المختص.

مدة التنفيذ؟

يتم تنفيذ الطلب خلال 24 ساعة فقط، مما يعكس سهولة وسرعة الإجراءات في ظل التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

يُعتبر إشهار الهبة خطوة هامة ليس فقط لحفظ الحقوق بل لتجنب النزاعات المستقبلية، خاصة في حالة توزيع الممتلكات بين أفراد الأسرة أو في حالات الهبات الخيرية.

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