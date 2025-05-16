محمد فاروق حامد قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا وزاريًا جديدًا بتكليف محمد فاروق حامد حيار، وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، بتولي مهام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من 17 مايو 2025.

وتضمن قرار وزير العدل انتهاء العمل بالمادة الثانية من القرار رقم 1192 لسنة 2011، والتي كانت تقضي بإسناد مهام رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق للسيدة سناء محمود محمد عقيقي لمدة 6 أشهر.

ويأتي القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للمصلحة، وتوصيات مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.