الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

محمد فاروق حامد قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقاري،
مصلحة الشهر العقاري، فيتو

 أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا وزاريًا جديدًا بتكليف محمد فاروق حامد حيار، وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، بتولي مهام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من 17 مايو 2025. 

وتضمن قرار وزير العدل انتهاء العمل بالمادة الثانية من القرار رقم 1192 لسنة 2011، والتي كانت تقضي بإسناد مهام رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق للسيدة سناء محمود محمد عقيقي لمدة 6 أشهر. 

 

 ويأتي القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للمصلحة، وتوصيات مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

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المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشهر العقاري والتوثيق الشهر العقاري

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