السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف طليقها

راندا البحيري، فيتو
راندا البحيري، فيتو

أحالت جهات التحقيق المختصة الفنانة راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة السب والتشهير بزوجها السابق الإعلامي سعيد جميل، خلال حلقة في برنامج الإعلامية ريهام سعيد.


وذكرت التحقيقات أن الإعلامي سعيد جميل فوجئ في شهر يناير الماضي بتداول صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تصريحات مثيرة من طليقته الفنانة راندا البحيري، تطرقت خلالها لحياتهما الشخصية وخلافاتهما التي انتهت بالانفصال بالطلاق، كما فوجئ سعيد جميل بنشر الفنانة رندا البحيرى أخبارا تناولت تلك التصريحات على حسابها الشخصى على فيسبوك، وأشار الإعلامى سعيد جميل خلال التحقيقات إلى أن ذلك يعتبر إساءة فى حقه ما دفع محاميه المستشار شريف حافظ لتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض، بالإضافة لبلاغ للإدارة العامة لمباحث الإنترنت وجرائم المعلومات ضد طليقة موكله، يتهمها بالقذف والتشهير به مسيئة لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي سعيد جميل الإعلامية ريهام سعيد المحكمة الإقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

إجراء جديد ضد متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن بعابدين

حبس شخص لحيازته 150 كيلو حشيش في الإسماعيلية

كشفه مقطع فيديو، حبس لص سرق مبلغا ماليا من محل بالخليفة

التحفظ على قائد ميكروباص دهس سيدة في المقطم

صوروه عاريًا لابتزازه، إعدام فيديو ظهر فيه صاحب محل بالسيدة زينب

أول قرار من النيابة ضد عامل شوه وجه زوجته بمادة حارقة في حلوان

تجديد حبس المتهم باحتجاز طفل وتصويره عاريا في الجمالية

تجديد حبس متهم بقتل صديقه داخل محل بلايستيشن في حلوان
ads

الأكثر قراءة

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 2025.5.3

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

بسبب خطأ في تطبيق القانون، الإسماعيلي يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة

تفاصيل زيادة الإيجار في تعديل القانون القديم وموعد التطبيق

إخلاء سبيل عادل شكل أكبر مشجعى نادى الاتحاد السكندرى

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة وضع الكحل الأزرق والأخضر خارج البيت بشروط

المزيد
الجريدة الرسمية