إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف طليقها

أحالت جهات التحقيق المختصة الفنانة راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة السب والتشهير بزوجها السابق الإعلامي سعيد جميل، خلال حلقة في برنامج الإعلامية ريهام سعيد.



وذكرت التحقيقات أن الإعلامي سعيد جميل فوجئ في شهر يناير الماضي بتداول صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تصريحات مثيرة من طليقته الفنانة راندا البحيري، تطرقت خلالها لحياتهما الشخصية وخلافاتهما التي انتهت بالانفصال بالطلاق، كما فوجئ سعيد جميل بنشر الفنانة رندا البحيرى أخبارا تناولت تلك التصريحات على حسابها الشخصى على فيسبوك، وأشار الإعلامى سعيد جميل خلال التحقيقات إلى أن ذلك يعتبر إساءة فى حقه ما دفع محاميه المستشار شريف حافظ لتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض، بالإضافة لبلاغ للإدارة العامة لمباحث الإنترنت وجرائم المعلومات ضد طليقة موكله، يتهمها بالقذف والتشهير به مسيئة لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى.

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