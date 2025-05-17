وزير الزراعة يكشف حقيقة نفوق ثلث الثروة الداجنة في مصر (فيديو)

نفوق الدواجن، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة: إن لدينا أكثر من 27 ألف مزرعة دواجن، منها 3578 دجاج بيض مائدة ، و22962 مزارع تسمين، و468 مزرعة أمهات، و8 شركات أمهات بيض".

وزير الزراعة يعلق على أنباء نفوق ثلث الثروة الداجنة

وردًا علي ما يتردد بشأن نفوق ثلث الثروة الداجنة، أكد وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"هذا كلام عار تماما من الصحة، لأنه يعني فقدان إنتاجية أكثر من 8000 مزرعة من المزارع".



نسبة النفوق داخل المزارع بسبب التقلبات الجوية

وأوضح:"موسم التغيرات والتقلبات الجوية والمناخية يحدث فيه نفوق بنسبة مسموح بها تتراوح ما بين 4 إلى 6%، ووزارة الزراعة ترصد ما يحدث في القطاع الداجني ولدينا صندوق قائم خاص بمواجهة أي أحداث طارئة تحدث حال وجود حالات نفوق أو أوبئة بعد أخذ العينات من المزارع وهذا لم يحدث في الفترة الأخيرة إلا في حالات تعد على أصابع اليد الواحدة".



وأضاف أنه "لو حدث نفوق بنسبة 30% من الثروة الداجنة لوجدنا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وهذا لم يحدث لأن أسعار الدواجن تنخفض، ولدينا صندوق مواجهة الأوبئة ووسنشكل لجنة لتقصي الحقائق والتعامل مع المزارع خلال 24 ساعة".





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