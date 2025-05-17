السبت 17 مايو 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد

طاهر أبو زيد، فيتو
طاهر أبو زيد، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الرياضة المركزية برئاسة الكابتن طاهر أبوزيد، أحد أبرز رموز الرياضة المصرية، ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في إطار حرصه على تمكين الكفاءات وتفعيل دور الرياضة كأداة تنموية.

 

نخبة من القيادات الرياضية

 

‎وتضم الأمانة نخبة من القيادات الرياضية والخبرات المتنوعة، حيث تم تعيين كل من:
‎ • محمد فضل
‎ • صبري مصيلحي
‎ • خالد رفعت
‎ • طارق كمال
‎كأمناء مساعدين.

‎أعضاء الأمانة المركزية

وشملت قائمة أعضاء الأمانة المركزية كلًا من:
‎ • حازم قنديل
‎ • ندى الصادق
‎ • محمد عوض
‎ • أحمد بلال
‎ • حسام عبدالعظيم
‎ • أحمد مختار
‎ • عمرو تمراز
‎ • مصطفى إبراهيم
‎ • رضا البلتاجي
‎• رضوان الزيات
‎ • ياسر سالم
‎ • هبة الله حامد
‎ • محمد عودة
‎ • سعاد رزق
‎ • صلاح عطية
‎ • محمد المعتز
‎ • عرفة أحمد
‎ • أحمد إبراهيم

ويُعد هذا التشكيل خطوة جديدة ضمن استراتيجية حزب الجبهة الوطنية نحو دمج الشباب والمتخصصين في العمل السياسي والمجتمعي، وفتح آفاق جديدة للرياضيين للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

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