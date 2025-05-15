الخميس 15 مايو 2025
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سياسة

"الجبهة الوطنية" يعلن أمناء محافظات بني سويف والوادي الجديد ودمياط

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أمناء الحزب محافظات بني سويف والوادي الجديد ودمياط، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وشمل القرار في محافظة بني سويف أميني التنظيم والأمين المساعد، وتم الاستقرار على الدكتور هشام محمد مجدي أمينا للمحافظة، واللواء عصام خلاف أمينا للتنظيم، والعمدة طه علي أمينا مساعدا

محافظة الوادي الجديد

واختار الحزب داوود سليمان أمينا للحزب في محافظة الوادي الجديد، ود.محمود العوضي أمينا للحزب في محافظة دمياط، وقد صدرت تكليفات رئيس الحزب د.عاصم الجزار لأمناء المحافظات الجدد بضرورة سرعة استكمال تشكيلات هياكل الأمانات، وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بتعيينات المحافظات الثلاثة والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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الدكتور عاصم الجزار لجنة إختيار القيادات محافظة دمياط محافظة بني سويف محافظة الوادى الجديد

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