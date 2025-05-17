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حوادث

خبير أمني يكشف مفاجأة بشأن عدد الأطفال مرتكبي الجرائم سنويا

جرائم الأطفال، فيتو
جرائم الأطفال، فيتو

فجر الخبير الأمني اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مفاجأة صادمة بشأن عدد الأطفال الذين يرتكبون الجرائم سنويا.

 

عدد الأطفال المشاركين في الجرائم داخل مصر

 

وأكد “السبكي”: نحو 7 آلاف طفل يرتكبون الجرائم سنويًا؛ وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل وجود 40 مليون طفل في مصر. 

 

هل يعاقب الطفل بحكم الإعدام وفقا للقانون؟

 

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” إلي أن الطفل الذي يرتكب جريمة من عمر 7 لـ18 يُعاقب ببعض العقوبات البسيطة، ومن 15 لـ18 قد يُعرض للحبس عند ارتكاب الجرائم، ولكن وفقًا لقانون الطفل لا يُعاقب الطفل بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد، حيث يُعاقب بالحبس فقط.

وأضاف، أن الأطفال من عمر الـ12 عامًا قد تُستغل بصورة سيئة من الكبار، فهناك بعض تجار المخدرات يقومون بنقل المواد المخدرة عن  طريق الأطفال للتهرب من العقوبات، خاصة وأن القانون قد يُعاقب الطفل بالتوبيخ من عمر 12 لـ15 عامًا، وتسليمه لأهله، أو وضعه في المؤسسات العقابية.

 

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الأطفال الجرائم وزير الداخلية اخبار الحوادث عقوبة الإعدام

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