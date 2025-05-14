الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

17 مايو أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، يوم 17 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة قتل المجني عليه "محمد"، البالغ من العمر 38 عاما، في منطقة بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما تبين من التحقيقات وجود نية مبيتة لدى المتهم لارتكاب الجريمة، إثر خلاف مالي سابق مع المجني عليه،  قام خلالها بطعن المجني عليه طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

وخلال التحقيقات كشف شقيق الضحية أن المجني عليه أعاد للمتهم مبلغا ماليا كان قد حصل عليه كعربون، غير أن الأخير لم يتوقف عن استفزازه وافتعال المشكلات.

 

كما وجه للمتهم جريم حيازة سلاح أبيض لاستخدامه في تنفيذ الجريمة، علي النحو غير المصرح به، حيث سدد المتهم طعنة قاتلة إلى قلب المجني عليه أثناء مشادة كلامية أمام الورشة، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة.

تضمنت الاتهامات أيضا الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث وقعت الجريمة في منطقة سكنية مأهولة، وأثارت ذعر بين الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة الجيزة جنايات الجيزة

مواد متعلقة

المتهمان بسرقة هواتف محمولة ببولاق الدكرور: الظروف أجبرتنا على كده

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية