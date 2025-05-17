محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، بلجنة فتيات كفر الشيخ النموذجية المشتركة (بنين وفتيات)، والتي يؤدي فيها الطلاب امتحانات مادتي اللغة العربية والهندسة، موزعين على 8 لجان، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 9155 طالبًا وطالبة، موزعين على 73 لجنة بمختلف المعاهد الإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنظمة.

شدد محافظ كفرالشيخ على توفير سبل الراحة داخل اللجان، وضمان انتظام سير الامتحانات، مع التأكيد على توافر التجهيزات اللازمة داخل اللجان، متمنيًا للطلاب التوفيق والتميز، مؤكدًا على الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة الإشراف والمراقبة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قِبل المنطقة الأزهرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان حسن سير الامتحانات، مع ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للطلاب والمعلمين والإداريين، بما يسهم في نجاح العملية التعليمية وتحقيق نتائج متميزة تعكس الجهود المبذولة.

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