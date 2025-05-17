الإسكان: 70% نسبة المكون المحلي في مشروعات الشرب والصرف الصحي

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن نسبة المكون أو المنتج المحلي في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ارتفاع نسبة المكون المحلي في مشروعات الصرف الصحي والشرب

وأكد، أن نسبة المكون المحلي المشروعات القومية ومياه الشرب والصرف الصحي ارتفعت من 20 إلى 70%؛ وهو ما يعني تشجيع ودعم المنتج المحلي، ووجود ثقة في كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية.

دعم وزارة الإسكان التصنيع المحلي

وأضاف “إسماعيل”، خلال تصريحات تليفزيونية برنامج "صناع الفرصة"، الذي يقدمه محمد سويد، المذاع عبر قناة“المحور”، أن وزارة الإسكان تدعم بقوة التصنيع المحلي وخاصة الذي يعتمد على تطبيق أحدث التكنولوجيات من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والشركات العالمية.

مشروعات حياة كريمة والمدن الجديدة

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن مشاركة أكثر من 450 شركة دولية عارض لأحدث تكنولوجيات وتقنيات تنقية المياه بمثابة رسالة طمأنة بأن هناك التزامات وشركات مشاركة بالمنتج المصري في المشروعات الكبيرة ، سواء مشروعات حياة كريمة أوالتي تتم في المدن الجديدة.



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