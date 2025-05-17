السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين: عادل إمام علمنا إن الفن رسالة ولن أنسى فضله على

عادل إمام، فيتو
عادل إمام، فيتو

قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها كانت محظوظة بوقوفها أمام الفنان عادل إمام في أولى بطولاتها السينمائية في فيلم الهلفوت، بعد أن رشحها الزعيم بنفسه لبطولة الفيلم، مؤكدة: "عمري ما أنسى فضله، هو اللي قدمني ومنحني فرصة عمري".

 

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، قائلة: إن عادل إمام فنان غير أناني، يحب أن يُظهر كل من حوله بشكل جيد، وكان دائم الحرص على جودة العمل وتفاصيله الدقيقة، حتى في المشاهد التي لا يظهر فيها، حيث يتواجد في موقع التصوير لأنه يحب الفن ويعتبره شيئًا ممتعًا.

فيلم الهلفوت

واسترجعت موقفًا من فيلم "الهلفوت" حين أصر الزعيم على تغيير مكياجها، لأنه لا يتناسب مع طبيعة الشخصية. قائلة: "خدني من إيدي ووقف على يد الماكيير عشان نعدل الماكياج علشان يناسب الشخصية بتاعتي في الفيلم".

وصرحت الفنانة إلهام شاهين أن الزعيم لم يكن فقط داعمًا فنيًا، بل إنسانيًا أيضًا، مشيرة إلى اهتمامه بزملائه في أوقات المرض وسؤاله الدائم عنهم.

وتابعت: "عادل إمام زعيم الأسرة الفنية، بيكلم ويسأل ويطمن ولو معرفش يوصل لحد بيكلم أصحابه، ودايما شايلنا في قلبه".

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