محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد استعدادًا لموسم الصيف

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بالإسراع في تنفيذ خطة رصف الطرق لهذا العام، والعمل على رفع كفاءة الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

يأتى ذلك في إطار متابعة أعمال رفع كفاءة رصف الطرق وترميم الأرصفة، استعدادًا لموسم الصيف واستجابة لمطالب المواطنين الخاصة بترميم الحفر والمطبات بالشوارع، وفي ضوء تنفيذ توجيهات محافظ الإسكندرية لمديرية الطريق بخصوص رصف ورفع كفاءة الممرات بشارع خالد بن الوليد السياحي بنطاق حي منتزه أول باعتباره واحد من أشهر الشوارع التجارية والسياحية بالإسكندرية.

وأيضا استعدادًا لموسم الصيف؛ فقد أنهت مديرية الطرق أعمال رصف الشارع وترميم الحفر والمطبات بالإضافة إلى ترميم وتركيب انترلوك في ٦ ممرات متهالكة متفرعة من الشارع، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال المتعدية على حرم الطريق بالشارع.



وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية لمديرية الطرق بالإسراع في أعمال رصف وترميم الأرصفة بشارع القاهرة بنطاق حي منتزه أول وذلك خلال تفقده للشارع ؛ فقد تم اليوم استئناف أعمال رصف الشارع بداية من شارع 30 في تجاه شارع مصطفى كامل، كما تم البدء في ترميم الأرصفة وتركيب انترلوك بها.

وتم استكمال أعمال رصف شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق بالإضافة إلى ترميم الأرصفة وتركيب انترلوك وذلك بنسبة ٦٥٪؜، ويُعد الشارع واحد من أكبر الشوارع التي تخدم قطاع كبير من المواطنين حيث يبلغ طوله ٢ كم وعرضه ٣٥ مترا في الاتجاهين، ويأتي هذا استجابة لمطالب المواطنين.

وعلى الصعيد ذاته؛ قامت مديرية الطرق بنطاق حي وسط بالانتهاء من رصف منطقة ابيس العاشرة، كما تم الانتهاء من رصف شارع ابو قير محيط ميدان الغزالتين بنطاق حي وسط، بالإضافة إلى رصف شارع جواد حسني ترميم الأرصفة وتركيب انترلوك بنسبة تنفيذ تصل الي ٩٠٪؜.

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