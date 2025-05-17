السبت 17 مايو 2025
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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية (فيديو)

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فيتو

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان "الاستراتيجية القومية لمواجهة تأثير الصراعات الدولية والإقليمية على المصالح المصرية فى أفريقيا"، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين وعدد من دارسى الكليات العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

 

استراتيجية قومية لمواجهة تأثير التحديات

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح هانى شبانه رئيس هيئة البحوث العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية البحث فى إعداد مقترح استراتيجية قومية لمواجهة تأثير التحديات والتهديدات على المصالح القومية للدولة المصرية.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى، وتضمن البحث مناقشة التأثير على المصالح المصرية فى المجالات المختلفة داخل القارة الإفريقية، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة المصرية مؤكدًا على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى مواجهة تلك التحديات.

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الاستراتيجية القومية البحوث العسكرية الجامعات المصرية الدفاع والإنتاج الحربى

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