السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

نقيب العلاج الطبيعي يكشف عن إجراء صارم ضد خريجي التربية الرياضة لهذا السبب

مهنة العلاج الطبيعي،
مهنة العلاج الطبيعي، فيتو

كشف نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، عن إجراء صارم ضد ممارسي المهنة من خريجي كليات التربية الرياضية.

 

عقوبات ضد خريجي التربية الرياضية

وأكد، أن هناك عقوبات تقع على خريجي كليات التربية الرياضية حال ممراسة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، حيث سيتم الإبلاغ عنهم وأحالتهم للنيابة العامة بتعمة انتحال صفة طبيب.

 

الهدف من مطاردة خريجي التربية الرياضية

وأضاف: أن الهدف من مطاردة خريجي التربية الرياضية الممارسين لمهنة العلاج الطبيعي حماية المريض الذي يجب أن يأخذ الخدمات العلاجية من قبل طبيب.

 

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس” إلي أن عمل خريجي كليات التربية الرياضية في النوادي والمدارس للأصحاء فقط، لتقوية العضلات وزيادة النشاط البدني والتأهيل البدني من خلال رفع معدلات اللياقة، أما علاج المريض فهذا الأمر مُجرم على خريجي كليات التربية.

ولفت إلي وجود مركزًا إعلاميًا داخل النقابة لرصد جميع المخالفات غير القانونية والدخلاء على مهنة الطب، حيث يتم إعداد بيان تفصيلي للنيابة العامة بهؤلاء الدخلاء للقبض عليهم بسبب ممارسة مهنة بدون رخصة.

 

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